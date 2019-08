Video su Instagram: cosa possiamo visualizzare

Sempre più di moda, sempre più in ascesa, Instagram sta diventando il social più amato da tantissimi utenti in tutto il mondo e le sue funzioni tra le più studiate. Tra queste, quella relativa alle visualizzazioni dei video. Molti sono infatti gli utenti che si incuriosiscono su coloro i quali siano passati a vedere i propri filmati.

Chi mi ha visto? Cosa ha pensato? Sarà piaciuto? Mille domande, molte delle quali forse, possono avere una risposta.

Per chi infatti fosse curioso di sapere chi visualizza i propri video su Instagram, esistono delle strade da percorrere.

Cosa si può visualizzare sui video di Instragram? Ecco tutto ciò che occorre sapere

Tra le App social Instagram è ormai un must per un numero esorbitante di persone che ogni giorno pubblicano milioni di contenuti, sotto forma di normali post o stories. Come noto, oltre alle foto, ci sono i video.

Chi di solito pubblica video ha anche la normale curiosità di sapere chi sono le persone che li visualizzano. Molti utenti però non riescono a risalire a questa informazione.

A dire il vero, ad oggi non è possibile conoscere chi guarda i video su Instagram. Sì, non c’è modo di sapere il nome degli utenti che hanno visualizzato il post che si è pubblicato sul profilo. Si possono conoscere le identità di coloro che vedono il video solo se lo si è pubblicato come storia.

Instagram comunque consente di ottenere informazioni piuttosto utili, come capire se un video è piaciuto più di altri, oppure risalire al numero di visualizzazioni dei tuoi video su IG. Come si fa? Semplice.

Per sapere quante persone hanno visto un video su Instagram basta, appunto, individuare il video tra i post pubblicati sul tuo profilo e cliccarci sopra.

Lì, oltre al numero di like ricevuti e gli eventuali commenti, ci sarà anche il numero di visualizzazioni.

Cliccandoci sopra appare il numero di visualizzazioni del video. ciò vale sia per i video personali che per i video pubblicati dagli altri utenti iscritti a questo social.

Come vedere chi ha visualizzato il tuo video nelle stories IG, invece, sempre se pubblicato come storia si procede così: facendo il noto swipe up si può leggere il nome di ogni persona che ha visualizzato la stories, e quindi visto il tuo video.