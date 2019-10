Vieni da me: 28 ottobre 2019, torna Caterina Balivo. Gli ospiti della puntata di oggi: in studio Dolcenera

Con la nuova settimana torna la trasmissione Vieni da Me. La conduttrice Caterina Balivo è pronta per nuove interviste, che riscuotono sempre un grande successo così come i giochi telefonici.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su Raiplay. Simona Izzo: “Vivo con mille euro di pensione”. Oggi ospite Dolcenera: chi è, età, compagno, instagram, canzoni, testi della cantante pugliese

Nell’ultima puntata del programma hanno destato un certo scalpore alcune dichiarazioni di Simona Izzo, intervistata da Caterina Balivo. “Io ho mille euro al mese di pensione” ha confessato la regista e doppiatrice. “Se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai miei nipoti».

“Se dici che hai partecipato al Gf Vip” – l’ha ammonita la Balivo “perché una regista famosa come te aveva bisogno di quei soldi ti attirerai tutte le critiche…”. Ma lei ha rispost: “Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti dovrebbero dirmi brava”.

E poi, stuzzicata su Belen, la Izzo ha detto: “Lei non è un’attrice, non la prendo in considerazione. Fa altre cose. Cosa ha fatto? Non lo ricordi nemmeno tu…”.