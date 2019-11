Vieni da me: puntata del 13 novembre 2019, gli ospiti di Caterina Balivo

Vieni da me: puntata del 13 novembre 2019, gli ospiti di Caterina...

Anche in questo mercoledì va in onda la nuova puntata di Vieni da Me. Dalle 14:00 su RaiUno Caterina Balivo intratterrà il pubblico tra interviste e i giochi telefonici, alternando risate e commozione.

Vieni da me: quando e dove va in onda, repliche, streaming su RaiPlay

Nella puntata di ieri Anna Galiena si è messa in gioco con la “cassettiera”. L’attrice, con due matrimoni sulle spalle, ha affermato un no categorico a un possibile ritorno all’altare. Non solo, ha ammesso alla padrona di casa di aver al momento più di un flirt.

Per “l’intervista musicale”, invece, si è confidata Violante Placido. Oltre a parlare della fiction su Enrico Piaggio, andata in onda ieri sera sullo stesso canale, ha confessato di essere stata bullizzata quand’era a Los Angeles.

A ricordare Lucio Dalla, tra aneddoti divertenti e ricordi commoventi, ci ha pensato la sua storica corista Iskra Menarini. “Mi manca un po’ tutto di lui. – afferma la cantante –Continuo a parlargli tutti i giorni. Non sono deficiente, so che è morto, ma sento il bisogno di farlo”.