Vinci Casa 3 febbraio 2020: l’estrazione di oggi con i numeri estratti

Vinci Casa 3 febbraio 2020, i numeri estratti oggi per il concorso giornaliero Win for Life. Stasera alle ore 20 torna l’estrazione giornaliera del concorso Vinci Casa, il gioco di Win for Life che offre l’opportunità di vincere un’abitazione e 200mila euro.

Per partecipare al concorso Vinci Casa è sufficiente acquistare una giocata dal valore di 2 euro e scegliere 5 numeri da 1 a 40. Aspettando l’estrazione di questa sera, lunedì 3 febbraio, ecco i numeri vincenti di ieri, 2 febbraio 2020: 13 23 24 35 40. Il concorso VinciCasa di Win for Life ad oggi ha permesso a 131 persone di vincere il primo premio, portando a casa una casa e 200.000 euro.

I numeri estratti oggi, lunedì 3 febbraio 2020, per il gioco “Vinci Casa” di Win for Life. Alle ore 20.00 l’estrazione in tempo reale con i cinque numeri estratti per il concorso VinciCasa.

Vinci Casa 3 febbraio: 2 – 10 – 11 – 18 – 25