Virus Cina, caso sospetto a Pistoia: ricoverata donna cinese. Viaggiava in pullman con 20 passeggeri

Una donna cinese 53enne, originaria della provincia dell’Hubei, è stata ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia per un “caso sospetto di coronavirus”. La donna viaggiava su un pullman insieme ad una ventina di connazionali quando si è sentita male. E’ in corso un’indagine epidemiologica.



“E’ stata centralizzato nell’ospedale più vicino, il San Jacopo di Pistoia, un caso sospetto del nuovo coronavirus. Si tratta di una donna di 53 anni, originaria della provincia dell’Hubei, che viaggiava insieme ad un’altra ventina di connazionali“. Lo comunica l’Asl Toscana Centro.

“La donna accusava una sintomatologia simil influenzale con lieve rialzo febbrile. Precauzionalmente – prosegue la nota dell’Asl – il mezzo su cui viaggiava la signora si è fermato nell’area di servizio di Serravalle pistoiese ed è stata chiamata la centrale operativa 118 Empoli-Pistoia che ha soccorso la paziente trasferendola nel pronto soccorso di Pistoia, dove i sanitari hanno subito attivato le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi.

La paziente è ora ricoverata nel reparto di malattie infettive dello stesso presidio ospedaliero: sono in corso gli accertamenti e le terapie del caso ed in questo momento è in corso anche l’indagine epidemiologica per capire se la donna, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, era già presente in Italia: in caso affermativo i sanitari procederanno ad effettuare gli esami indicati dal Ministero inviando i campioni biologici all’Istituto Superiore di Santità”.