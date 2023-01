‘Virus suicida’ nella Polizia, il LI.SI.PO.: “Emanata una specifica circolare … speriamo bene!”

Mentre i massimi vertici del Ministero dell’Interno studiano nuove strategie per fronteggiare l’evento suicidario che alberga nella Polizia di Stato, il “virus suicida” non arresta la corsa e mette assegno l’ennesima vittima.

Un giovane poliziotto di 32anni in servizio presso la sottosezione della Polizia stradale di Settimo Torinese, libero dal servizio, si è suicidato con la pistola di ordinanza all’interno della propria auto in una piazzola di sosta sull’ autostrada A5. Sebbene i soccorsi sono stati attivati celermente, i medici ivi giunti hanno trovato il poliziotto già privo di vita. Al momento si sconoscono i motivi che hanno indotto il poliziotto a compiere l’insano gesto.

Appresa la notizia dell’ennesmo suicidio tra le divise, i Segretari Generali Nazionali del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto e del PNFD “Polizia Nuova Forza Democratica” Franco Picardi, hanno dichiarato:

“Il LI.SI.PO. ed il PNFD si uniscono all’immenso dolore della famiglia del poliziotto che si è tolto la vita. Purtroppo, amaramente ancora una volta siamo costretti a registrare che il “virus suicidi” nella Polizia di Stato continua sempre più a mietere vittime. Le scriventi organizzazioni sindacali hanno sempre chiesto ai vertici del Ministero dell’interno necessarie strategie finalizzate a debellare la “piaga suicidi” nella Polizia Stato”.

Dunque, a parere dei Segretari – de Lieto e Picardi – “non è più rinviabile l’istituzione di un pool di psicologi a stretto contatto con gli operatori di Polizia in tutti gli uffici e/o posti di lavoro, in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta che l’appartenente alle Forze dell’ordine stesse vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico”.

“Ad oggi, a giudizio del LI.SI.PO./PNFD – hanno rimarcato de Lieto e Picardi – non si sono visti i risultati sperati e il numero dei suicidi nelle file della Polizia di Stato sale sempre più in alto. Il LI.SI.PO./PNFD in data odierna hanno preso atto della circolare ministeriale recapitata alle scriventi OO.SS. a firma del Capo della polizia Lamberto Giannini, avente per oggetto: “procedure e strategie di contrasto agli effetti di eventi psicotraumatici”. Dopo tanti suicidi che si sono verificati qualcosa e/o qualcuno si muove. Speriamo bene!”

Max