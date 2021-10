Visita allergologica a Roma: ora puoi prenotarla con un clic

Con il sopraggiungere della primavera o della stagione autunnale a tanti capita di avvertire un senso di bruciore agli occhi o di avere il naso che cola spesso. Si tratta di chiari campanellini di allarme che suggeriscono sia giunto il momento di fare la prenotazione di una visita allergologica al più presto. Potrebbe essere quindi opportuno recarsi da un allergologo a Roma, specie se si notano delle reazioni metaboliche “strane” dovute ad alimenti non assimilati correttamente ed effettuare perciò anche dei test per intolleranze alimentari.

Sono piccoli problemi di salute che non possono essere trascurati. Ma, mentre prima l’unico modo per prenotare una visita allergologica era di recarsi agli sportelli del CUP (Centro Unico di Prenotazione), oggi invece sono disponibili piattaforme online che consentono di poter prenotare una visita allergologica privata a Roma con un solo clic.

Cosa occorre per prenotare una visita allergologica a Roma online

Per prenotare una visita allergologica a Roma online è sufficiente:

Essere maggiorenni ed in possesso della tessera sanitaria, dove viene specificato il codice fiscale;

Accedere al portale e consultare, filtrando la ricerca per data e luogo, le strutture ospedaliere presso cui potersi recare tempestivamente;

Verificare la disponibilità;

Inserire i dati richiesti (codice fiscale, nome e cognome, email, numero di cellulare, indirizzo di residenza, eventuale codice assicurato);

Selezionare la data che si preferisce e prenotare presso la struttura convenzionata più vicina;

Pagare (se richiesto) il ticket direttamente online

Occorre, altresì, precisare che in alcuni casi è possibile prenotare anche visite a domicilio, specie quando si tratta di anziani e bambini o di soggetti con particolari patologie.

Salta la coda: prenota e paga la prestazione sanitaria online

Si sa, generalmente, quando si ha bisogno di dover prenotare una visita o degli esami specifici ci si pone il gran problema della coda, di dover attendere il proprio turno, che sia solo per prenotare o per pagare. Ma facendo la prenotazione online non ci saranno più file e con un solo clic dal proprio device si potrà accedere direttamente al servizio e fissare il proprio appuntamento. Non solo, tramite le piattaforme online è possibile poter prenotare le diverse tipologie di prestazioni sanitarie, dalle visite allergologiche a quelle cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, urologiche ecc. Ma anche esami diagnostici come ecografie, radiografie e il prelievo di sangue.

Tramite il servizio online, inoltre, si può pagare la parcella della prestazione direttamente online, usando i metodi elettronici di pagamento. In questo modo infatti il giorno della visita non ci si dovrà più preoccupare di nulla, neppure di dover fare la coda presso la cassa della struttura sanitaria per pagare!

Se poi hai un’assicurazione sanitaria puoi verificare subito la copertura evitando di dover saldare il pagamento o ottenere uno sconto o un rimborso successivamente. Le piattaforme online consentono difatti anche di poter gestire sia la prenotazione con assicurazione (giacché basta solo indicare, al momento della prenotazione, il codice assicurato) che i pagamenti con eventuale franchigia. Su alcuni portali potrai fare la tua ricerca impostando il filtro per assicurazione, in modo da trovare solo le strutture convenzionate che prevedono il pagamento in forma diretta da parte della tua assicurazione!