Viterbo, contributi del Comune per negozi del centro

Rilanciare il commercio viterbese sostenendo le imprese: è il progetto del Comune in merito al centro storico.

Per i titolari delle attività commerciali si prevede un sostegno economico in cambio del comodato d’uso degli spazi. Il sindaco Arena immagina così di ottenere l’ok partecipativo da parte dei negozianti ad un progetto di ulteriore rilancio, tramite attività e idee artistiche, culturali e d’artigianato, del centro storico, così da renderlo ancor di più un’attrattiva e un veicolo economico per la comunità.

Sul piatto, 2.500 euro annuali come bonus per locali sotto i cento metri quadri e 3.500, per metrature maggiori. Da lì, si partirà alla ricerca di artigiani e artisti vogliosi di dar sfoggio dei propri lavori e venderli. Il tutto, per una riqualifica della zona, rimodulata in nome dell’arte.