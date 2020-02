Viviano va all’Inter, preoccupa l’infortunio di Handanovic: cosa succede al Fantacalcio

La notizia ha del clamoroso: Viviano passa all’Inter. Il portiere ex Sampdoria sta svolgendo in questi minuti le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra. Un colpo last minute figlio della voglia di cautelarsi in casa Inter, che dovrà fare a meno di Handanovic ancora per un po’.

L’infortunio del portiere sloveno sembra più grave del previsto, dopi aver saltato le ultime de partite, compreso il derby, il suo stop potrebbe prolungarsi ancora, mettendo l’Inter di fronte all’idea di dover rinforzare la rosa dei portieri.

Padelli e Berni non convincono

La prova nel derby di ieri sera di Padelli non è stata esaltante, c’è un suo errore, infatti, nel gol del vantaggio rossonero di Rebic. Anche Berni, squalificato negli ultimi turni, non gioca da un po’. Per questo l’Inter ha voluto cautelarsi definendo l’arrivo di Viviano, acquistato da svincolato, in attesa di capire tra quanto rientrerà Handanovic.

La cosa diventa preoccupante per chi al Fantacalcio ha deciso di puntare sul terzetto dei portieri dell’Inter, che fino al rientro di Handanovic diventerà in pratica scoperto. L’arrivo di Viviano dovrebbe infatti voler dire che sarà lui il titolare per le prossime gare, situazione che, con l’asta di riparazione alle spalle, diventa un guaio serio per i possessori dei portieri nerazzurri al Fantacalcio.