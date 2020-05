Voghera: ragazzo di 16 anni rimane folgorato alla stazione ferroviaria

Paura per un ragazzo 16 enne di Voghera che nella serata di Domenica mentre giocava nella stazione ferroviaria di via Novati Dè Cani Giulia, è salito sopra un vagone in compagnia di un compagno di giochi.

Inavvertitamente il ragazzo ha toccato un cavo dell’alimentazione ed è rimasto fulminato.

Immediatamente sono intervenute 2 ambulanze che hanno trovato il giovane in stato cosciente e lo hanno trasportato all’ospedale Niguarda di Milano.

I medici hanno riscontrato un ustione alla mano che ha toccato il cavo più altre piccole ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.