“Vorrei festeggiare il mio compleanno in caserma”, mamma e papà realizzano il sogno del figlio di 5 anni

“Vorrei festeggiare il mio compleanno in caserma”, mamma e papà realizzano il...

Videogames, palloni, libri, giocattoli. Niente di tutto questo per il compleanno di un bimbo di 5 anni a Roma che ai genitori ha chiesto un regalo veramente particolare. Il desiderio più grande per lui era festeggiare il suo quinto compleanno in una caserma dei Carabinieri.

Una visita a base di lampeggiatori, sirene, divise e tutto quanto può esserci di straordinario nell’immaginario di un bimbo affascinato dalla vista delle “gazzelle” dell’Arma che sfrecciano per le strade della Capitale.

Il piccolo ha le idee molto chiare, da grande vuole diventare carabiniere, precisamente vorrebbe entrare nel Reggimento corazzieri, la guardia d’onore del presidente della Repubblica Italiana.

Non poteva quindi che chiedere in regalo ai genitori di visitare una caserma dei Carabinieri e poter vedere da vicino le auto, le uniformi e gli equipaggiamenti dell’Arma. Mamma e papà hanno quindi contattato il maresciallo della Stazione dell’Eur che si è reso disponibile a organizzare la sorpresa al loro bambino.

La mattina del compleanno, il bimbo è stato quindi accolto dal comandante di Stazione di viale Asia ed è potuto salire a bordo di una gazzella dei Carabinieri, accendere i lampeggianti, giocare con la paletta, calzare il berretto con la fiamma, indossare il giubbotto antiproiettile, interagire con i militari.

La visita si è conclusa con un regalo per il festeggiato che non poteva essere altrimenti che una macchinina dei Carabinieri e con un arrivederci con il piccolo che da grande ha detto che vorrebbe fare il Corazziere.