Whatsapp addio, non sarà più attivo: ecco chi sono gli utenti che non potranno usarlo e perchè

Addio WhatsApp? Non è uno scherzo ma, purtroppo, per alcuni utenti, la verità. Sta succedendo davvero: alcune categorie di persone non potranno più utilizzare WhatsApp. Perché?

Semplice. Il più popolare e usato applicativo per la messaggistica immediata non sarà disponibile per alcune categorie di utenti e per motivi molto semplici. Eccoli.

Whatsapp addio, non sarà più attivo: ecco chi sono gli utenti per cui il servizio darà KO

Gli sviluppatori di Whatsapp stanno producendo infatti in questo periodo un grosso aggiornamento dovuto a ragioni di sicurezza e a fornire una privacy maggiore ai suoi utenti; purtroppo, il nuovo aggiornamento non sarà supportato da tutti i dispositivi.

Di conseguenza molti utenti saranno tagliati fuori dal servizio.

Di recente infatti per potenziare la riservatezza e la sicurezza del servizio, il team WhatsApp sta operando un nuovo aggiornamento per garantire appunto agli utenti una sicurezza maggiore; purtroppo però l’aggiornamento sarà così potente che per alcuni smartphone l’app diventerà obsoleta. E non più utilizzabile.

Quando? Come?

A partire da Dicembre 2019 la piattaforma non sarà più disponibile per gli utenti in possesso di un dispositivo mobile con sistema operativo Windows Phone; invece, a partire da Febbraio 2020 per tutti gli smartphone Android con la versione 2.3.7 o precedente, e per tutti gli smartphone Apple con iOS 7 o precedente.