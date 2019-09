WhatsApp: come spiare amici e partner gratuitamente e in modo legale

Sempre più le persone spiano le altre su Whatsapp, e amano farlo. Non si dovrebbe farlo ma va detto che la nota app di messaggistica permette di spiare gratuitamente i profili. Ma come? Presto detto

WhatsApp trucco per spiare amici e partner: ecco come farlo gratis e in modo legale

Su Whatsapp spiare è piuttosto frequente, così come l’essere beccati. Oggi questo sembra non essere più un problema: su esiste un modo totalmente legale e gratuito per spiare gli altri. In barba alla riservatezza, alla sicurezza e alla privacy dei dati, per gli amici, i parenti e i partner sono ore di ansia: oggi su WhatsApp tutti possono spiarli. Informazioni sensibili, foto, messaggi in chat e gruppi. Come si fa? Semplice. Tramite una App collegata al WhatsApp stesso.

La soluzione ha un nome ben chiaro: la app è chiamata What’s Tracker. In pratica, questa applicazione garantisce di poter accedere ai dati della persona richiesta per poter ricostruirne i movimenti, quanto a chat, comunicazioni e multimedialità. Spedendo una notifica, rende possibile ottenere informazioni in tempo reale sui movimento del contatto da spiare. Genera una sorta di resoconto giornaliero su tutto ciò che viene scambiato in chat e gruppi sotto forma di messaggio, contenuto multimediale ed altri file. Un totale controllo, insomma, su tutto ciò che dice, invia e riceve la persona oggetto di ‘spionaggio’. E dalla centrale di controllo degli sviluppatori Whatsapp cosa dicono? Si prova a frenare il fenomeno ovvio. Ma finora, ecco, non sembra funzionare.