Whatsapp, ecco il trucco per liberare facilmente spazio di archiviazione sul tuo telefono

Non c’è niente di più fastidioso che andare a scattare una foto, solo per il tuo smartphone che ti dice che hai esaurito lo spazio di archiviazione. Ma i giorni in cui si eliminavano freneticamente app e foto sono un ricordo del passato, grazie a una nuova e pratica funzionalità di WhatsApp .

L’app di messaggistica ha riprogettato il suo strumento di gestione dello spazio di archiviazione per semplificare l’identificazione, la revisione e l’eliminazione in blocco dei contenuti che potrebbero riempire il telefono.

WhatsApp ha spiegato: “Ora offriamo semplici suggerimenti per la pulizia inserendo in bucket sia file di grandi dimensioni che media che sono stati inoltrati molte volte, ordinando i file in base alle dimensioni in ordine decrescente e fornendo un modo per visualizzare in anteprima i file prima di eliminarli. Puoi anche vedere un’anteprima dei media prima di selezionare uno o più elementi da eliminare.”

Il trucco di WhatsApp rende molto più facile liberare spazio di archiviazione sul tuo telefono

I nuovi strumenti di gestione dello spazio di archiviazione di WhatsApp saranno disponibili per gli utenti di tutto il mondo questa settimana.

Per accedere al nuovo strumento, apri WhatsApp e tocca Impostazioni, poi bisogna toccare Memoria e dati. In seguito, tocca Gestisci spazio di archiviazione.

La nuova funzionalità arriva poco dopo che WhatsApp ha confermato che sta pianificando di introdurre la possibilità di inviare messaggi autodistruggenti, che scompaiono dopo sette giorni.

WhatsApp ha spiegato: “Puoi inviare messaggi che scompaiono su WhatsApp abilitando la scomparsa dei messaggi. Una volta abilitati, i nuovi messaggi inviati nella chat individuale o di gruppo scompariranno dopo sette giorni. La selezione più recente controlla tutti i messaggi nella chat. Questa impostazione non influirà sui messaggi che hai inviato o ricevuto in precedenza nella chat. In una chat individuale, entrambi gli utenti possono attivare o disattivare la scomparsa dei messaggi. In una chat di gruppo, solo gli amministratori del gruppo possono attivare o disattivare la scomparsa dei messaggi.”