WhatsApp, Instagram e Facebook in tilt: migliaia di utenti all’impasse. Giornalisti e partiti ‘isolati’ dai seggi

Sembra quasi una beffa: proprio nel momento clou della tornata elettorale rappresentata dalle Comunali, quando il ‘filo diretto’ fra le redazioni dei vari media e, soprattutto, il continuo tam-tam dei vari rappresentanti di lista nei seggi con i rispettivi partiti di riferimento, necessitano di un continui scambio di notizie ed aggiornamenti… i social e le app di messaggistica sono andati in tilt!!!

Il sito downdetector sommerso dalle segnalazione degli utenti di WhatsApp, Instagram e Facebook

Già da qualche minuto passate le 18, le cose sembravano non andare come dovuto, poi, quando pur avendo appurato l’integrità del segnale internet, ‘si è fermato tutto’, ecco la conferma, come ha rilanciato subito l’hashtag #WhatsAppdown su Twitter. In questi minuti infatti, il sito downdetector è stato letteralmente sommerso da un mare di proteste e segnalazioni di disservizi, per i problemi riscontrati agli utenti di WhatsApp, Instagram e Facebook.

Un po’ di pathos in più, soprattuto per quanti, come dicevamo, in qualche modo coinvolti in questa giornata di voti, speranze e cocenti delusioni…

Max