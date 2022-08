Whatsapp, novità in arrivo per i gruppi: cosa cambia

(Adnkronos) – WhatsApp continua a evolversi. E oltre a rafforzare la privacy, come annunciato Mark Zuckerberg, sta lavorando anche sulle chat dei gruppi e sul ruolo degli amministratori. Da qualche giorno, per chi ha installato gli aggiornamenti (WhatsApp beta per Android 2.22.17.21 e WhatsApp beta per iOS 22.16.0.77), è possibile visualizzare un elenco di tutte le persone che hanno lasciato o sono state rimosse da un gruppo negli ultimi 60 giorni.

Mark Zuckerberg ha inoltre annunciato che quando qualcuno lascia una chat di gruppo, l’evento non viene più notificato a tutti i membri ma solo gli amministratori. Sarà inoltre possibile decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta.