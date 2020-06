Will Smith picchiato dal padre, la rivelazione: “Ho ancora le cicatrici”

Lo abbiamo visto sempre sorridente, energico, spensierato. È sempre stato Will il ragazzo vulcanico con la battuta sempre pronta o Hitch lo sciupafemmine leggero. Eppure Will Smith si è sempre portato dentro ferite nell’anima e sul corpo. Colpa di un’infanzia difficile, segnata dalle violenze del padre.

Una parte della sua vita che l’attore non aveva mai rivelato a nessuno. Lo ha fatto nel corso della trasmissione Facebook condotta dalla moglie Pinkett Smith: “Ero terrorizzato quando sono diventato papà – ha detto Will Smith al Red Table Talk – Ho pianto così tanto. Pensavo: ‘Non posso farcela. Non sono la persona giusta’, rivela.

Will Smith, un’infanzia difficile

Il celebre attore ha svelato retroscena inquietanti sula sua infanzia: “Io ero un bambino educato e gentile, nonostante questo sono stato schiaffeggiato e picchiato – racconta in lacrime – Ho riportato cicatrici esteriori, ma anche interiori. Ho visto che mio padre picchiava mia madre”.

Continua: “Quando si arrabbiava si trasformava nella persona più stupida che abbia mai incontrato. Nonostante tutto, oggi, non provo rancore nei suoi confronti. Mio padre non era convinto dell’importanza della scuola, nonostante tutto ci sono andato e ho imparato tantissimo”, ha raccontato un Will Smith visibilmente commosso nel mostrare una parte inedita di sé, che finora non aveva mai svelato al pubblico.