‘X Factor Daily’: Luna Melis condurrà la striscia quotidiana

E’ l’ennesimo frutto della selezione ad hoc che i talent usano per scovare ed inquadrare i giovani promettenti verso il ‘mestiere’. Intendiamoci, benchè giovanissima (classe 2002), Luna Melis il successo che ha avuto sin qui se lo merita tutto. Basti pensare che ‘Los Angeles’, il brano presentato la scorsa stagione a X Factor – dove si è piazzata terza – ha vinto un disco d’oro, collezionando qualcosa come 15 milioni di streaming e ben 16 milioni di visualizzazioni su Youtube. In brevissimo tempo la rapper sarda è riuscita a mostrare al meglio il suo talento. Messa subito sotto contratto dalla ‘Yalla Movement’ di Jake La Furia e Big Fish, che hanno lavorato sodo per confezionarle il successo seguente, ‘Donna domani’, ed il suo primo cd: ‘Asia’.

Ed ora, ad un anno di distanza dall’anonimato totale, Luna si appresta a debuttare nel ruolo di conduttrice. Grazie al suo carattere forte ed espansivo, la giovane è stata scelta per ‘X Factor Daily’, dove ‘accompagnerà’ i telespettatori nel backestage, nei camerini, nelle sale prova, e nel Loft. Insomma sarà lei a seguire i concorrenti – non lesinando loro consigli – nella striscia che segue gli ‘Home Visit’, quando Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta (i 4 giudici), decideranno i tre concorrenti della rispettiva squadra. Dunque è scattato il conto alla rovescia per questo debutto di ‘X Factor Daily’ che, ricordiamo, avrà luogo venerdì 18 ottobre alle 19.35 su Sky Uno (disponibile on demand, Sky Go, sugli smartphone, e in streaming su Now Tv).

Ricordiamo infine che ‘X Factor Weekly’ partirà invece dal 26 ottobre alle 18.30 (per ogni sabato a seguire.

Max