X Factor, il brano di Nuela “Carote” è virale: “Mi scuso con Tiziano Ferro se la sua canzone non è prima in tendenza”

Tra i cantanti in gara ad X Factor 2019 nel corso dell’ultima puntata andata in onda giovedì 19 settembre su Sky Uno si è esibito il 16enne Emanuele Crisanti, in arte Nuela. Fino a poche ore prima della messa in onda del programma in pochi lo conoscevano, il giovane romano ha solo 16 anni ma in pochi minuti di esibizione è riuscito ad attirare su di se l’attenzione di tutto il pubblico e dei quattro giudici del programma.

A distanza di poche ore dalla sua performance sul palco di X Factor dove si è esibito con il brano “Carote“, Nuela ha spopolato sul web. Il video caricato sul canale YouTube ufficiale di X Factor Italia ha oggi superato le 2 milioni di visualizzazioni e si trova ora primo in tendenza sulla popolare piattaforma video di proprietà di Google. Emanuele Crisanti ha conquistato il web, e non solo, i suoi profili social stanno crescendo ai ritmi impressionanti e su Instagram, sul suo profilo @nuelagram sono tantissimi gli utenti che gli fanno i complimenti per il brano.

Nelle ultime ore attraverso le Instagram Stories Crisanti ha dichiarato di essere felice per il successo ottenuto nel corso della sua esibizione: “Sono contentissimo di tutto quello che sta succedendo. Il video dell’audizione ha superato un milione di views, è primo in tendenza da più di un giorno e questa cosa è spettacolare”.

Nuela “batte” Tiziano Ferro: il brano “Carote” primo in tendenza su YouTube

Inoltre Nuela ha tenuto ad evidenziare con il brano “Carote” sia stato in grado di tenere testa a cantanti come Tiziano Ferro che da pochi giorni ha rilasciato il nuovo singolo “Accetto Miracoli”: “Mi voglio scusare con Tiziano Ferro perché è uscito il video della sua nuova canzone e non è andato prima in tendenza perché c’ero io e mi dispiace tantissimo”. “Anche il video ufficiale di Carote, che mi sta tantissimo a cuore, ha superato le 100.000 visualizzazioni. Quel video l’ho fatto con tanto amore un anno fa”.

“Carote”: il testo completo del brano di Nuela

Il testo completo della canzone “Carote” di Emanuele Crisanti, in arte Nuela.

Carote, carote

solo carote

le regalo a mio nipote

diventano banconote

le scuote e le percuote

cellule eucariote

mica frigoriferi, parliamo di carote

Carote, carote

solo carote

le regalo a mio nipote

diventano banconote

le scuote e le percuote

cellule eucariote

mica frigoriferi, parliamo di carote

Aran cione

mine strone

aran aran arancione

mine mine minestrone

La mia devozione

solo alle carote

arrivo nella galleria

investo un sacerdote

Carote, carote

solo carote

le regalo a mio nipote

diventano banconote

le scuote e le percuote

cellule eucariote

mica frigoriferi, parliamo di carote

Vedi il mio nome

diventi omozigote

cosa sei? che ne sai?

vedo solo carote

Le rime con ote, sono finite

quindi… ahm armadio

Carote, carote,

solo carote

le regalo a mio nipote

diventano banconote,

le scuote e le percuote

cellule eucariote,

mica frigoriferi, parliamo di carote

Nuela, citofoni

citofoni, Nuela

citofono Nuela

Carote carote carote