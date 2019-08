Yogurt, il grande alleato contro il tumore all’intestino

Che facesse bene, lo si sapeva e anche da molto. Che fosse un alleato delle diete e in generale poi di tutti quei regimi alimentari in cui è necessario, accanto ad un ordinario apporto calorico, produrre un dimagrimento, anche: ma che lo yogurt fosse al contempo un alleato contro il tumore all’intestino non era ancora stato del tutto messo agli atti.

E invece è proprio così: lo Yogurt è un grande, grandissimo alleato contro il tumore all’intestino. Scopriamo perchè.

Ecco perchè lo Yogurt è alleato contro il tumore all’intestino

Lo yogurt sembra poter essere una vera difesa per le donne e gli uomini dal tumore all’intestino. Lo yogurt potrebbe in particolare aiutare a prevenire la crescita di ‘adenomi’ intestinali, ovvero formazioni pre-cancerose che possono rappresentare l’anticamera del cancro del colon-retto.

Questo è quanto viene fuori da recenti e interessanti indagini scientifiche. Eccone in particolare i ragguagli.

Ebbene, il consumo di yogurt due o più volte a settimana potrebbe aiutare a prevenire la crescita di ‘adenomi‘ intestinali.

Si tratta, come detto in precedenza, di particolari formazioni pre-cancerose che possono essere in qualche modo, secondo gli esperti, una sorta di preaombolo ‘anticamera‘ del cancro del colon-retto.

Questo è almeno quanto viene fuori da uno studio pubblicato sulla rivista Gut da Yin Cao, della Washington University School of Medicine, a Washington DC. In base ai riscontri che le analisi di questo studio hanno realizzato, e che hanno coinvolto oltre 32 mila maschi e oltre 55 mila femmine, ognuno dei sottoposti a endoscopia per studiare il tratto intestinale è stato sottoposto ad accurata indagine.

Ebbene, i partecipanti hanno redatto questionari alimentari e riferito nel dettaglio il loro consumo di yogurt. Nel corso di una lunga fase di osservazione i ricercatori hanno diagnosticato 5811 adenomi nei maschi e 8116 nelle donne.

Il consumo di yogurt almeno due volte a settimana è risultato associato, almeno nei maschi, a un abbassamento del rischio di adenomi del 19%. Nel dettaglio, si parla di un calo del 26% totale.

Si tratta di uno studio osservazionale certo. Ad ogni modo però, appare chiaro come i fermenti lattici dello yogurt abbassino la formazione di adenomi contrastando l’accumulo di sostanze tossiche nel tratto intestinale.

Lo yogurt fa bene, dunque. Non solo alla dieta.