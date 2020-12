YouTube non funziona, accedendo al portale video per eccelelnza si viene rimandati ad una schermata dove una scimmietta informa che il servizio non è attivo. Un duro colpo per i miliardi di fruitori del sito.

Non solo YouTube però, tutti i servizi Google sono down, compresa Gmail e Drive. Un problema generalizzato che preoccupa. in attesa di aggiornamenti i programmi in questione non sono attualmente utilizzabili.