Zaniolo: “La Roma mi ha cambiato la vita”

Finalmente Zaniolo. Il talento della Roma è negativo al Covid, lo ha annunciato ieri su Instagram. Oggi ha svolto le visite di idoneità, domani sarà a Trigoria per riprendere gli allenamenti. Ancora individuali, perché nonostante il recupero proceda spedito deve osservare un periodo di lavoro personalizzato.

Intanto Zaniolo ha speso parole d’amore per la Roma, lo ha fatto in un’intervista rilasciata al magazine Icon: “La Roma mi ha cambiato la vita, in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare uomo, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla”.

E’ passione continua, non la spegne nemmeno l’infortunio: “Non mi sento affermato, sento che ogni giorno devo lavorare per diventarlo: sono un ragazzo con tante potenzialità, ma che deve migliorare sotto tanti aspetti. In una squadra come la Roma di pressioni ce ne sono di più che in una squadra normale: sta a me gestirle nella maniera giusta, e io lo faccio allenandomi sempre al massimo”.

Il nuovo stop ha rischiato di sotterrare il suo entusiasmo, ne è uscito ancora più forte. Ora tent il recupero per metà aprile: “Sono state delle mazzate, ma devo dire che mi hanno fatto crescere da un punto di vista umano e caratteriale. Nicolò punta all’Europe, non lo perderebbe per nulla al mondo: “Ce la metterò tutta per arrivarci al cento per cento, e poi provare a vincere”. Mancini lo aspetta.