Zelensky, dopo Londra, è a Parigi, dove incontrerà Macron e Scholz. Domani sarà invece a Bruxelles

E’ la prima volta, dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina (era il 24 febbraio dello scorso anno), che Zelensky non si allontanava da Kiev. Lo ha fatto ieri recandosi come prima tappa in Gran Bretagna dove ha prima incontrato la premier e poi il Principe Carlo.

Terminato il breve soggiorno in quel di Londra, il presidente ucraino è giunto in queste ore a Parigi dove, in incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

Un incontro confermato da parte francese attraverso l’agenzia di stampa Bfmtv – da sempre vicina all’Eliseo – e da quella tedesca, con l’emittente tedesca Ntv, che proprio poco fa ha riportato dell’imminente volo di Scholz verso Parigi.

Infine, dopo il mini-vertice di questa sera, come ha invece scritto ‘Le Parisien’, nella mattinata di domani Zelensky sarà a Bruxelles, dove incontrerà la presidete della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen.

Max