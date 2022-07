Zelensky: “Mosca stia usando l’Ucraina come trampolino di lancio da cui partire alla conquista dell’Europa”

Stavolta l’opportunità per interagire attraverso il video-collegamento all’esterno del suo paese, è stato dato dalla 26ima Tavola rotonda annuale del governo degli economisti in corso ad Atene.

Qui, prendendo la parola, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha tenuto a rimarcare come, da almeno un decennio, in Europa si avverta forte una mancanza di sicurezza, per lo più rappresentata dalle sole “rassicurazioni, come nel caso di quelle interne nel Memorandum di Budapest.

Zelensky: “Mosca stia usando l’Ucraina quale trampolino di lancio dal quale partire alla conquista dell’intera Europa”

Quindi Zelensky è tornato a parlare della ‘minaccia russa’ e di come Mosca “stia usando l’Ucraina quale trampolino di lancio dal quale partire alla conquista dell’intera Europa”.

Zelensky: “Le minacce russe (riferendosi al Donbass), vanno avanti sin dal 2014, solo che quasi nessuno ha voluto dargli peso”

Poi il presidente ucraino ha tenuto a rimarcare che, in realtà, le minacce russe (riferendosi al Donbass), vanno avanti sin dal 2014, solo che quasi nessuno ha voluto dargli peso. Minacce alle quali oggi l’Europa ha finalmente saputo replicare, grazie ad una ritrovata unità.

Zelensky: “Con il ‘gioco del gas’ Mosca sta facendo di tutto per aumentare l’inflazione, costringendo l’Ue a vivere la più grande crisi della storia”

Infine, prima di congedarsi, Zelensky è voluto tornare anche sulle note problematiche relative al mercato energetico, rispetto alle quali, proprio per le modalità usate dalla Federazione russa, l’Europa dovrebbe già vedere come una sorta di guerra: “La Russia, con il suo gioco del gas – ha infatti sottolineato il numero uno di Kiev – sta facendo di tutto per aumentare l’inflazione e per costringere l’Europa a vivere il prossimo inverno la più grande crisi della storia“.

Max