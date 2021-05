Zidane: “Il Real Madrid non ha fiducia in me”

“Me ne vado perché sento che la società non mi dà più la fiducia di cui ho bisogno, non mi offre il supporto per costruire qualcosa a medio o lungo termine”. Zinedine Zidane, accostato nelle scorse settimane alla Juventus, spiega i motivi dell’addio al Real Madrid, che ora è a caccia di un nuovo tecnico e potrebbe puntare su Antonio Conte, dopo aver avuto contatti anche con Massimiliano Allegri

L’allenatore francese invia, attraverso il quotidiano As, una lettera ai tifosi blancos nella quale rivolge critiche pesanti al presidente Florentino Perez. “Conosco il calcio e conosco le esigenze di un club come il Madrid, so che quando non vinci te ne devi andare. Ma qui è stata dimenticata una cosa molto importante, è stato dimenticato tutto quello che ho costruito quotidianamente, il contributo che ho dato nel rapporto con i giocatori, con le 150 persone che lavorano con e intorno alla squadra”, dice Zidane. “Io sono un vincente nato ed ero qui per conquistare trofei, ma al di là di questo ci sono gli esseri umani, le emozioni, la vita e ho la sensazione che queste cose non siano state considerate nel modo adeguato, che non si sia capito che anche in questo modo si mantiene la dimensione di un grande club”, afferma.