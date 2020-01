Zingaretti ‘tampona’: “Di Maio molla? Non influirà sul governo”

Suo malgrado, prima si è improvvisamente trovato al timone di un vascello in balia della burrasca (il Pd) poi, sempre per ‘conseguenze’ – e non per scelta – ha dovuto imparare a districarsi in un’avventura politica improbabile, dove in parte è stato lungamente costretto a ‘subire’ situazioni ed idee da lui distanti anni luce. Ed ora, il povero Nicola Zingaretti è anche costretto a dover mettere in corsa le pezze ad un esecutivo che fa acqua da tutte le parti.

Poi in queste ore, che se davvero Di Maio molla a un passo delle regionali di fatto ‘sbraga’ tutto, con Conte nelle ultime ore ‘elegantemente’ defilato, il leader del Pd si sta impegnando anima e cuore per cercare di mantenere viva la fiducia di un elettorato che non sa più a che santo votarsi.

“Non ci saranno conseguenze nel governo“, ha infatti affermato con tono rassicurante Nicola Zingaretti incalzato dai media. “Rispetto il loro dibattito” ha poi ribadito davanti ai microfoni di Rainews24.

Certo è che, complice anche ‘la caciara’ combinata dalla giunta Raggi con la realizzazione – poi ritirata – della discarica nell’area di Monte Carnevale, per Zingaretti sono giornate da incubo. Anche perché, tecnicamente, la Regione Lazio potrebbe sì commissariare il Comune, ma in quel caso poi a dover decidere dove realizzare la discarica sarebbe proprio lui. Onestamente di questi tempi, vista soprattutto l’aria che tira, con le regionali alle porte, il leader del Pd ha davvero ragione ad averne le tasche piene…

Max