Zona bianca Lombardia, Fontana: “Si avvicina”

Lombardia zona bianca sempre più vicina. Ne è convinto il presidente della regione Attilio Fontana che su Facebook, postando una foto mentre beve un caffè al bancone di un bar di piazza Città di Lombardia a Milano, scrive: “Da oggi ristoranti e bar possono ospitare i clienti anche all’interno, sia a pranzo che a cena. I dati della Lombardia confermano la discesa dei contagi. La fascia bianca si avvicina e finalmente potremo anticipare anche l’abolizione del coprifuoco”.

Sono 132 i contagi da coronavirus registrati ieri 31 maggio in Lombardia. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. i guariti sono stati 685, mentre i tamponi fatti sono stati 8.661 con un tasso di positività pari all’1,5% in leggero calo rispetto al giorno precedente. A fronte di 6 ingressi in terapia intensiva, i posti letto occupati in questi reparti in Lombardia sono scesi a 234, 12 in meno. Gli altri pazienti Covid ricoverati si attestano a 1.051, 25 in meno.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 53, a Bergamo 18, a Brescia 16, Sondrio a 11, Monza e Brianza a 10..