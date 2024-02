Zone 30, Meleo (M5S): “Con noi impegno senza precedenti, Gualtieri se ne accorge solo ora”

“Ieri il sindaco ha annunciato di voler realizzare le zone 30 su Quadraro, Casal Bertone, Ostia Antica e Terme Deciane. Vorrei rammentargli che si tratta di progetti già completati da noi, nel sarcasmo generale anche dell’allora opposizione.

Basta che vada a via delle Terme Deciane, per esempio, e vedrà che i cartelli sono lì da prima del suo arrivo come sindaco.

L’impegno messo in campo dalla Giunta Raggi per il traffico sicuro e la mobilità dolce non ha precedenti nella storia della città; un lavoro immenso certificato dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che abbiamo lasciato in eredità all’attuale amministrazione. Invece Gualtieri solo dopo quasi due anni e mezzo di governo della città, con estremo ritardo, finalmente ‘s’è svegliato‘“.

Così in una nota la capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, Linda Meleo.

Max