0-0 tra Lazio e Sturm Graz, le parole di Provedel. I biancocelesti non riescono a ritrovare la vittoria e portano a casa solo un punto dall’Austria. Ad analizzare la prestazione il portiere Ivan Provedel: “Il bicchiere è mezzo vuoto, ma non per il lavoro che stiamo facendo. A Midtjylland abbiamo sbagliato atteggiamento. Oggi abbiamo fatto fatica, questo era un campo difficile, loro giocavano a ritmi alti ed erano spesso pericolosi. Non abbiamo vinto per degli episodi sfortunati, ora però avremo due partite da sfruttare in casa.”