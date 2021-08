Fregene, incredibile inseguimento della polizia: cosa è successo

A Fregene con un inseguimento incredibile la polizia ha potuto arrestare due uomini e una donna su un’auto rubata. All’alt degli agenti in via Sestri Levante, il 28enne alla guida si è dato alla fuga per viale Castellammare in direzione del Villaggio dei Pescatori. Raggiunta la strada senza uscita, i poliziotti si sono avvicinati, ma improvvisamente il conducente del veicolo in fuga ha ingranato la retromarcia cercando di investirli.

I tre all’interno dell’auto, dopo una incredibile corsa, hanno abbandonato il veicolo fuggendo a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati. L’auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario. I due uomini, entrambi 28enni romani con precedenti di polizia, sono stati arrestati, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, mentre il primo, scarcerato di recente, dovrà rispondere anche di ricettazione ed inosservanza agli obblighi della libertà vigilata a cui è sottoposto. La donna, invece, 29 enne romana, con precedenti di polizia, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.

Ancora a Fregene sono invece finite la paure per la banda di ladri che aveva preso di mira i villeggianti del litorale. Due persone depredavano le auto in sosta prendendo valigie, zaini e oggetti lasciati negli abitacoli spaccando i finestrini delle macchine. A catturarli i carabinieri di Ostia, dopo un furto messo a segno anche ai danni di un diplomatico cui sono stati sottratti alcuni importanti documenti. I militari sono riusciti a risalire all’identità dei due ladri, entrambi con precedenti, attribuendo loro almeno tre dei furti denunciati e recuperando parte della refurtiva.