26 agosto, auguri di buon onomastico ad Alessandro e Alessandra

Nella giornata di oggi, 26 agosto 2020, la Chiesa cattolica celebra un santo molto importante, che perse la vita proprio in questa giornata nel 4° secolo d.C, Sant’Alessandro di Bergamo.

Alessandro è uno dei nomi più comuni e diffusi in Italia, con tantissime persone che quindi festeggiano, in questa giornata, il proprio onomastico.

Anche se non in tutti i casi è così, ogni 26 agosto la giornata è propizia per i festeggiamenti anche del nome al femminile, per cui sono tantissime le persone che portano il nome Alessandra a festeggiare.

Sant’Alessandro, il santo del giorno 26 agosto. Augure di buon onomastico, immagini, citazioni, aforismi e frasi da inviare su whatsapp e facebook

Se vi state chiedendo quale messaggio inviare ai propri contatti che si chiamano Alessandro o Alessandra (o perché no, Alex) potreste trovare un aiuto nella lista seguente.

Vediamo qualche esempio di frasi di auguri per l’onomastico che potrete inviare ai vostri amici e parenti su facebook e whatsapp:

Una giornata davvero splendida con il tempo che riflette il tuo carattere: tanti auguri Alessandro!

Questo giorno è per noi il culmine dell’estate, e porta il tuo nome! Buon onomastico!

Un caro augurio di buon onomastico per te, che oggi ti meriti il meglio!

Il tuo bellissimo nome viene celebrato oggi, non dimenticarti di festeggiare!

Ehi, oggi è proprio il tuo onomastico! In tanti festeggeranno oggi, ma per noi conti tu!

Sei una persona speciale, non dimenticarlo mai e oggi è il tuo giorno: goditelo!

Che sei santo avrei qualche dubbio, ma in questo giorno anche tu puoi festeggiare! Buon onomastico!