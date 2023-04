Bollette luce e gas nel Lazio: la spesa annuale supera i 2400 euro. Ecco alcuni consigli su come risparmiare

Gli abitanti del Lazio che hanno un’utenza luce e gas attiva nel mercato tutelato spendono in media più di 2.400 euro all’anno. Nonostante la spesa per le bollette sia notevolmente cresciuta a partire dal 2022 per effetto della crisi energetica e per il forte rialzo delle tariffe sul mercato all’ingrosso, in regione rimane comunque inferiore rispetto al livello della media nazionale, che supera i 2.700 euro all’anno.

Di fronte a una cifra annua così elevata cercare di risparmiare sulle bollette è d’obbligo. Oltre a fare attenzione ai consumi, è possibile abbassare il peso delle bollette anche passando al mercato libero. Confrontando le offerte luce e le offerte gas dei fornitori del mercato libero, con l’aiuto del comparatore di SOStariffe.it, è possibile risparmiare oltre 400 euro all’anno.

Dati luce e gas Lazio 2023 Lazio 2023 Media Italia 2023 Variazione Consumo Annuo Luce Medio in kWh 2752 2596 6% Spesa Annua Tutela Luce Media 1.315 € 1.314 € 0% Spesa Annua Mercato Libero Luce 1.013 € 993 € 2% Risparmio con Mercato libero Luce 303 € 321 € -6% Consumo Annuo Gas Medio in Smc 727 849 -14% Spesa Annua Tutela Gas Media 1.151 € 1.397 € -18% Spesa Annua Mercato Libero Gas 1.042 € 1.205 € -14% Risparmio con Mercato libero Gas 109 € 192 € -43% Totale risparmio Mercato libero Luce + Gas 412 € 513 € -20%

A quanto ammonta la spesa per le bollette luce e gas nel Lazio?

Secondo le rilevazioni fatte da SOStariffe.it gli abitanti del Lazio spendono oltre 2.400 euro all’anno per le bollette: quella più pesante è la bolletta per l’energia elettrica, che costa 1.315 euro all’anno nel mercato tutelato; per il gas, invece, si spendono 1.151 euro.

La spesa per l’energia elettrica è perfettamente in linea con la media nazionale, mentre per il gas si spende il 18% in meno, dal momento che la spesa media in Italia sfiora i 1.400 euro all’anno.

Osservando i dati forniti dall’analisi condotta da SOStariffe.it sul mercato luce e gas ad aprile 2023 si nota subito che chi è passato al mercato libero dell’energia e del gas spende meno rispetto a chi è rimasto nel mercato di maggior tutela. La spesa per l’energia elettrica sul mercato libero scende infatti a 1.013 euro all’anno e quella per il gas a 1.042 euro. La somma del risparmio che è possibile ottenere sul mercato luce e gas supera i 400 euro, pari a quasi il 17% della spesa complessiva.

Quanto si può risparmiare passando al mercato libero

Monitorare il mercato libero della luce e del gas e scegliere la tariffa migliore del momento è la soluzione più efficace per abbassare i costi delle bollette. La spesa media per la bolletta elettrica per chi vive nel Lazio, infatti, passando dal mercato tutelato a quello libero scende da 1.300 a 1.000 euro. Nel mercato del gas, invece, il passaggio dal regime a maggior tutela al mercato libero riduce la bolletta media di oltre 100 euro all’anno.

Raffrontando i dati del Lazio con quelli nazionali si nota che il più alto margine di risparmio è sul mercato del gas. Dal momento che in regione la quantità di gas consumata annualmente è inferiore rispetto alla media nazionale, è più bassa anche la spesa. Attivando la tariffa più conveniente disponibile ad aprile 2023 la spesa annua per la bolletta del gas nel Lazio è di circa 1.000 euro, contro i circa 1.200 della media nazionale.

La spesa per l’energia elettrica per chi vive nel Lazio è piuttosto in linea con la media nazionale. Considerando che in regione il consumo è leggermente superiore rispetto alla media, l’effetto positivo sulle bollette del passaggio al mercato libero è più attenuato, ma è comunque importante in termini assoluti.

Grazie alle migliori tariffe luce e gas chi vive nel Lazio può spendere oltre 400 euro in meno all’anno per le utenze domestiche. Il risparmio è naturalmente commisurato ai propri consumi: le famiglie che hanno consumi elevati possono approfittare della convenienza delle offerte sul mercato libero per abbassare in maniera ancora più decisa le proprie spese.

Per individuare le tariffe che garantiscono il maggior risparmio si può usare il comparatore gratuito di SOStariffe.it. Basta inserire i propri consumi annui per riuscire a trovare le tariffe più convenienti e per stimare in maniera precisa il risparmio che è possibile ottenere sulle bollette luce e gas.

