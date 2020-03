“Non ci sono stati decessi di giovani al di sotto dei 30 anni”, rivela Locatelli

E’ un coronavirus insidioso, pericoloso e facile da trasmettere, quindi nessuna scusa: tutti a casa. Tuttavia, a dispetto della tante ‘chiacchiere’ girate, quel che ormai è certo è che questo maledetto Covid-19 è particolarmente insidioso per le persone anziane e, soprattutto, per chi affetto da altre patologie.

Ad esempio oggi Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), intervenendo presso la sede della Protezione Civile ha fornito dati molto interessanti.

“Non abbiamo casi di decessi tra i giovani under 30”

“Al di sotto dei 30 anni di età ad oggi non risultano in Italia soggetti che abbiano avuto un decorso fatale dell’infezione da coronavirus. Questa è una gran bella notizia che però sottolinea ancora di più che i soggetti fragili e a rischio sono le persone anziane e i bambini possono infettarsi diventando o paucisintomatici (con un banale raffreddore o una lieve congiuntivite), ma di converso possono trasmettere l’infezioni e causare problemi a soggetti anziani. Questa è stata la logica che ha condotto alla decisione, che altri Paesi adesso stanno adottando, di chiudere le scuole“.

Perché i bambini reagiscono in questo modo

Riguardo al motivo per cui i minori sono più reattivi nel gestire l’infezione meno, il medico ha spiegato: “forse perché il loro sistema immunitario per definizione incontra qualsiasi patogeno come nuovo, evidentemente dopo 9 mesi trascorsi in un ambiente protetto come l’utero materno, devono imparare anche a difendersi e quindi è una loro caratteristica intrinseca”

Max