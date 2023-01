Accenture su podio ‘Top Employer 2023’, è il quarto anno consecutivo

(Adnkronos) – Anche quest’anno Accenture sale sul podio della ‘Top Employer 2023’ per il quarto anno consecutivo ricevendo così la certificazione ufficiale dal Top Employers Institute. Le aziende certificate Top Employers si distinguono per l’impegno nel fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti e per l’attuazione di Best Practice che mettono le persone al centro. Accenture, che in Italia conta oltre 20.000 dipendenti e che riceve la certificazione Top Employers dal 2011, ricorda che quest’anno è stata premiata tra le migliori aziende italiane per ricerca di nuovi talenti e cura nella fase di inserimento, gestione delle carriere, sviluppo della leadership, formazione continua e costruzione di una cultura delle pari opportunità.

Anna Nozza, Responsabile Risorse Umane di Accenture Italia, ha sottolineato che “gli eventi degli ultimi anni hanno dipinto un quadro complesso che rilancia l’importanza di investire sulla capacità di resilienza delle persone. I nuovi scenari hanno riportato al centro le dimensioni emotive, relazionali e il bisogno di operare con uno scopo. È necessario mettere al centro questi elementi per aggiornare il ‘contratto sociale’ tra persone e azienda e continuare a crescere in maniera sostenibile”.

“In Accenture -ha assicurato Nozza- proseguiremo a sviluppare programmi che mettano al centro il benessere dei nostri talenti, costruire un ambiente in cui possano essere sempre più inclusi, autentici e creativi e offrire loro gli strumenti per lavorare al meglio e avere successo nel nuovo contesto. Si tratta di un percorso in continuo divenire ma i risultati che stiamo ottenendo ci dimostrano che siamo sulla giusta strada”.