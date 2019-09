Ad ‘un passo dal cielo’ ma non dalla soluzione…

“E’ un’ambientazione che fa bene all’anima di chi vede la serie e di chi ci lavora. Per noi è un regalo immenso poter girare in questo territorio così bello. Anche se naturalmente l’altitudine rende più impegnativo il lavoro per gli attori ma soprattutto per la troupe. Ci sono scene girate in luoghi dove non arrivano nemmeno i fuoristrada e portare su tutte le attrezzature è davvero complicato. Però l’ambientazione rende questa serie davvero unica nel panorama della serialità e credo che diversi spettatori ci siano affezionati anche per questo”.

E’ raggiante ed emozionato Daniele Liotti, presentando la quinta stagione di ‘Un passo del cielo’, l’ormai seguita fiction di Raiuno (frutto della collaborazione tra Lux Vide e Rai Fiction), ambientata nel paesino di San Candido dove, circondato dal parco delle Tre Cime di Lavaredo, la bellissima natura che segna questi mille ed oltre metri di altitudine, prendono forma le vicissitudini legate ai diversi casi di cronaca, al quale è chiamato a rispondere il corpo della Guardia Forestale, comandata da Francesco Neri.

Ma a rendere davvero singolare questa quinta serie, anticipa l’attore, il fatto che, diversamente da prima, “Questa volta non c’è un caso in ogni puntata ma un unico giallo che inizia nella prima puntata e si conclude con l’ultima. Inizialmente doveva andare in onda a febbraio scorso ma poi la lavorazione è durata di più e si è preferito spostarla in autunno per evitare che le ultime puntate andassero in onda troppo avanti nella stagione”.

In questa nuova stagione poi Eva Fernandez diverà mamma, e ciò andrà a contare moltissimo nella vita di Nappi… “La paternità – spiega in proposito l’attore – è il tema che attraverserà tutta la serie. Perché ognuno dei protagonisti dovrà farci i conti, da diversi punti di vista. Nappi verrà aiutato da tutti i colleghi e la figlia diventerà una sorta di mascotte della caserma. E nello stesso momento anche io dovrò fare i conti con la scoperta dell’esistenza di un ragazzino che potrebbe essere mio figlio. Una notizia che mi colpirà particolarmente, visto che sto ancora facendo i conti con la morte dell’unico figlio che sapevo di avere”.

A dare idea di come e quanto la Rai punti su questa ficion, oltre la nuova ‘formula narrativa’, anche il fatto che, in questa edizione, sarnno molti di più i personaggi da affrontare. Così, al fianco dei rodati Francesco Neri, Pilar Fogliati, Rocio Munoz Morales, Enrico Ianniello, e Matteo Martari, ecco una luna lista di new entry, per più compost di validi artisti come Giulia Fiume (Adriana Ferrante), Serena Autieri (Ingrid Moser)Beatrice Arnera (Valeria Ferrante), , Jenny De Nucci (Isabella), Matteo Oscar Giuggioli (Klaus Moser), Stefano Cassetti (Bruno Moser) de Elena Salvi (Sinja Dieks).

La prima puntata delle 10 puntate di questa stagione è prevista per giovedì 12 settembre.

Max