Addio allo Swipe-up di Instagram, al suo posto un adesivo

Instagram dice addio allo swipe-up, almeno a quello che abbiamo conosciuto finora. Lo strumento che serve ad accedere a link esterni attraverso lo spostamento del dito dal basso verso l’alto va in pensione, al suo posto ecco un più semplice e personalizzabile adesivo.

La funzione, destinata ai profili verificati o a quelli con molti follower, non viene accantonata, anzi, riceverà un upgrade. Dal 30 agosto invece della scritta “swipe-up” e dell’invito dei creatori a fare su col ‘ditino’, basterà cliccare su un adesivo per accedere a link esterni. Una funzionalità molto cara agli influencer per poter indirizzare direttamente i loro seguaci nella pagina del prodotto che sponsorizzano.

Lo swipe-up è uno strumento utilizzato dalle più disparate categorie su Instagram, non solo dagli influencer: anche giornalisti e creator, ad esempio, sfruttano lo strumento dell’accesso ai link esterni per promuovere il loro lavoro o più semplicemente per condividere con i loro seguaci qualcosa che pensano possa essere gradito.

Dal 30 agosto, quando lo swipe-up fin qui conosciuto, andrà in cantina, sarà possibile sfruttare le stesse potenzialità attraverso un adesivo. Ora saranno i creator a personalizzare il tasto di accesso scegliendo anche la posizione. Questo rivoluziona un po’ anche il modo di intendere lo swipe-up: dal 30 agosto, infatti, sarà possibile per gli influencer interagire anche alle storie che rimandano a link esterni, cosa fino ad oggi impossibile.