Aerospazio, è boom degli influencer appassionati di volo

(Adnkronos) – C’è il comandante di jumbo che racconta i suoi voli in giro per il mondo, il giovane pilota che decolla con una gopro attaccata sull’ala, la hostess che svela dove dorme l’equipaggio a bordo degli aerei e addirittura l’astronauta che mostra in diretta come si vive in orbita. E’ boom degli ‘influencer volanti’, seri professionisti o semplici appassionati di aviazione che pubblicano foto o video sui social e vengono seguiti da centinaia di migliaia di follower. Un fenomeno in notevole crescita in Italia, dove i giovani si stanno sempre più avvicinando al settore aerospaziale anche per un possibile futuro lavorativo. Se ne parlerà a “Fly Future 2023”, seconda edizione dell’evento nazionale di orientamento e informazione per coloro che intendano lavorare nel mondo dell’aviazione e dello spazio. L’evento, che è organizzato dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè, si svolgerà nei giorni 23 e 24 maggio prossimi presso l’Università Europea di Roma. Il programma prevede circa venti convegni e conferenze, a cui parteciperanno piloti civili e militari, astronauti, manager di scuole di volo e aeroclub, dirigenti di enti, compagnie aeree e aziende specializzate, docenti, professionisti ed esperti. Sarà anche organizzata un’ampia area espositiva con gli stand di numerose realtà aerospaziali italiane ed estere.

Tra le star dei social c’è Francesco Mercorelli, pilota di Ita Airways che porta virtualmente in cabina di pilotaggio i suoi 70mila follower su Instagram, ai quali spiega anche come non avere paura di volare. Un altro influencer molto seguito è Ivan Anzellotti, pilota in quattro compagnie aeree, youtuber e autore di libri, che ha superato le 7mila visualizzazioni con il suo video ‘I miei voli con il Jumbo’”. Blog di successo sono anche quelli di alcune hostess: numeri da record ha Barbara Bacilieri, giovane assistente di volo di origini argentine ma residente a Torino, che racconta il suo lavoro sugli aerei delle Aerolíneas Argentinas a 3,6 milioni di follower su TikTok, mentre la sua collega Francesca Losito, che vola negli Stati Uniti con American Airlines, è seguita dagli oltre 14mila iscritti al suo canale Youtube ‘Vola con Francesca’ e ha anche lanciato una linea di merchandising.

Nella classifica degli ‘influencer volanti’ spiccano inoltre quattro piloti privati. Innanzitutto David Cenciotti, un giornalista che scrive di aviazione militare sul suo blog “The Aviationist” con quasi 170mila follower su Instagram, inseguito a breve distanza da Pasquale Abbattista, che spiega i segreti del volo e degli aeroplani agli oltre 150mila iscritti al suo canale Youtube ‘Oneira’. Sui vari canali social di ‘Pilotando’, Marco Gilli mostra invece a circa 20mila appassionati i video dei suoi voli in giro per l’Italia, mentre Filippo Randazzo su TikTok racconta ai 13mila follower di ‘Vds Channel’ la sua passione per l’aviazione. Ma la vera regina dei social è l’astronauta Samantha Cristoforetti, anche lei già pilota in Aeronautica Militare, che con il nickname ‘AstroSamantha’ spiega ad un milione di follower su Twitter e 800mila su TikTok come si vive sulla Stazione Spaziale Internazionale.

“Questi bravissimi influencer sul mondo dell’aeronautica e anche dello spazio rendono un servizio molto importante alla divulgazione della cultura aerospaziale in Italia, soprattutto tra i giovanissimi che sono nativi digitali e utilizzano i canali social per scoprire e approfondire le loro passioni” sottolinea Luciano Castro, ideatore e presidente di Fly Future. “Per questo motivo -spiega- abbiamo voluto invitare queste webstar a partecipare al nostro prossimo evento di maggio a Roma, dove potranno incontrare tanti ragazzi e ragazze appassionati del volo o che vorrebbero in futuro lavorare in una compagnia aerea o in un’azienda aerospaziale, o che magari sognano di andare sulla Luna e su Marte”. (di Andreana d’Aquino)