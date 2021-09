“Non rinunceremo mai alla lotta”. E’ il messaggio lanciato attraverso Facebook dal leader della resistenza afghana ai talebani, Ahmad Massoud, dopo che si era diffusa la notizia di una capitolazione del Panshir e di una sua fuga in Tagikistan. “Non rinunceremo mai a lottare per Dio, libertà e giustizia”, scrive Massoud. “Il nostro popolo – assicura -non si stancherà mai di fidarsi di Dio e andrà avanti per costruire un Afghanistan prospero, libero e indipendente”.