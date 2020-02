Al Bano e Romina Power: chi sono i super ospiti di Sanremo 2020, il nuovo album e i loro successi

È la coppia per antonomasia. Lui il leone di Cellino San Marco e, recentemente, de Il cantante mascherato. Lei una figlia d’arte nonché poliedrica artista, venuta dall’America a far breccia nel cuore degli italiani. Insieme hanno dato vita a celeberrime hit, tuttora cantante in ogni angolo del globo. Hanno appassionato con la loro storia d’amore che, seppur finita, continua a far sognare i fan. Loro sono Al Bano Carrisi e Romina Power, i superospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2020.

Torneranno sul palco dell’Ariston a cinque anni dalla loro ultima volta insieme sempre in qualità di super ospiti. Oltre a cantare i loro grandi successi, il duo interpreterà due inediti, Raccogli l’attimo, scritto per loro da Cristiano Malgioglio, e Cambierà. I due inediti faranno parte del nuovo album, Raccogli l’attimo, che uscirà il 7 febbraio. Saranno presenti, inoltre, otto tracce, tra le quali una nuova versione de Il ballo del qua qua e Madre mia, il brano che Al Bano dedica alla madre Jolanda, scomparsa lo scorso anno.

Al Bano e Romina: storia d’amore, figli, partecipazioni a Sanremo 2020

Galeotto fu il set di “Nel sole”, il musicarello del 1967 basato sul primo grande successo di Al Bano. I due s’innamorarono perdutamente tanto da sposarsi nel 1970. Dalla loro unione, che terminerà nel 1999 con la separazione, e nel 2012 col divorzio, nasceranno Ylenia, Yari, Cristel e Romina jr. La scomparsa della primogenita, a cavallo tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994, è tra i motivi della rottura della coppia.

Insieme hanno calcato il teatro Ariston per cinque volte come partecipanti, ottenendo tra l’altro ottimi risultati. La prima fu nel 1982 con Felicità, classificandosi secondi dietro a Riccardo Fogli e la sua Storie di tutti i giorni. Nel 1984, invece, trionfarono con Ci sarà, mentre ottennero due terzi post nel 1987 e 1989 rispettivamente con Nostalgia canaglia e Cara terra mia. L’ultima partecipazione come big risale al 1991, nell’edizione vinta da Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme. Al Bano e Romina, con Oggi sposi, si classificarono ottavi.

La coppia partecipò anche singolarmente alla più nota e longeva gara canora italiana. La figlia di Tyrone Power e Linda Christian ci andò nel 1976 con un brano, Noi due, scritto assieme ad Al Bano, che però non arrivò in finale.

Diversa storia, invece, per il cantante di Cellino San Marco, con dieci partecipazioni da solista tra il 1968 e il 2017. I migliori piazzamenti li ha ottenuti nel terzo millennio, col secondo posto nel 2007 con Nel perdono, dietro a Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi. Nel 2011, invece, si classificò al terzo posto con Amanda è libera, quando a trionfare fu Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore.