Al Museo del Saxofono con il duo Taddei-Nicolardi

Un mondo speciale e bellissimo quello del Sax, che gode in tutto il mondo di milioni di estimatori. Ma molti forse ancora non sanno che vicino Roma, a Maccarese (Fiumicino), sorge l’interessante e ‘ricco’ museo del Sax, dove questo meraviglioso strumento vive – in tutte le sue forme ed annate, attraverso migliaia di modelli – tra teche e musica live.

E proprio domani, sabato 11 gennaio, ripartono i grandi eventi musicali del Museo del Saxofono con un concerto dedicato al saxofono classico, il più eclettico e versatile degli strumenti musicali, multiforme e trasformista: “un delinquente minorenne dal coltello facile…”, come amava definirlo Igor Strawinsky o “un ciclista gregario in fuga…”, come lo ha apostrofato Paolo Conte.

Un’ occasione unica per ascoltare due giovani artisti di assoluto rilievo come Jacopo Taddei al saxofono e Luigi Nicolardi al pianoforte. Un viaggio nel Novecento, dall’Europa all’America, per narrare come il ‘secolo breve’ sia stato capace di abbattere le barriere fra generi e stili. Un recital in equilibrio tra intensità espressiva e distacco ironico, tra ‘solitarie’ audacie virtuosistiche e leggiadri giochi sui cliché della scrittura ottocentesca per poi planare verso le suggestioni dipinte da grandi compositori quali Luciano Berio, Darius Milhaud, Astor Piazzolla e Phil Woods…

Del resto, citava Emil Cioran, “Perché frequentare Platone quando un saxofono può farci intravedere altrettanto bene un altro mondo?”. Così, cittadini, musicisti, ed appassionati, potranno visitare il Museo, straordinariamente aperto anche di sera, ed usufruire del ricco programma di concerti e spettacoli. Un’iniziativa tesa a promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo, con particolare riguardo verso il saxofono e gli strumenti a fiato, celebrando una location unica al mondo ed uno strumento senza eguali.

Ricordiamo che il Museo del Saxofono gode del Patrocinio di Comune di Fiumicino ed Ambasciata del Belgio ed è sponsorizzato da Selmer Paris (Francia), Borgani (Italia), Eppelsheim (Germania), BCC Roma, International Woodwind (Usa), J’Elle Stainer (Brasile). Suoi partner sono le Farmacie Comunali Fiumicino, ProLoco Fregene-Maccarese, Complesso L’Oasi e Anipo (Francia).

Prima del concerto gli ospiti potranno godere di un buffet di intrattenimento. Biglietto concerto: €15,00 – Buffet d’intrattenimento: €8,00

In via dei Molini snc (angolo via Reggiani) 00054 – Maccarese, Fiumicino (RM). Info: +39 06 61697862 – +39 347 9314 415

Prevendita su https://www.liveticket.it/museodelsaxofono

https://www.museodelsaxofono.com/ – info@museodelsaxofono.com

Max