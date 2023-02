Al Teatro In Portico arriva “Non so Belli so più Bello. Storie e Magie, Canti e Poesie”. Sold out in pochi giorni

Al Teatro In Portico arriva “Non so Belli so più Bello. Storie...

“Non so Belli so più Bello, Storie e Magie, Canti e Poesie” questo il titolo dello spettacolo ideato dall’artista romano Stefano Dragone, in scena il 3 marzo al Teatro In Portico alle ore 21, andato sold out in pochissimi giorni dalla sua presentazione.

L’opera di Dragone prende spunto da 10 canzone romane dalle quali l’autore trae 10 storie che racconta al pubblico tra aneddoti e tradizione.

Dalla satira politica alla violenza sulle donne passando dalla romanità che con tutte le sue sfaccettature diventa un fil rouge che accompagna tutto lo spettacolo.

Il pubblico aspettava il ritorno sulla scena di Stefano Dragone che in questo spettacolo coniuga le sue grandi capacità: attore, scrittore, mentalista, prestigiatore, abilità che lo rendono un’artista unico ed inimitabile e per questo tanto apprezzato dal pubblico.

L’artista sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Fulvio Contrasto , cantante degli Armonium.

