Alessandro Cattelan positivo al Covid: X Factor andrà comunque in onda

Alessandro Cattelan, conduttore di X Factor su Sky, è positivo al Covid. Ad annunciarlo è lo stesso presentatore attraverso il suo profilo Instagram: “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”.

Giovedì scorso è stato protagonista della prima puntata dei live di X Factor, oggi la notizia della positività in attesa del test molecolare che confermerà o meno il contagio. Intanto Sky pensa a come continuare X Factor senza il suo storico conduttore.

Come anticipato dall’Adnkronos il talent show canoro non sarebbe a rischio. La rete avrebbe infatti già studiato in anticipo possibili scenari del genere. Per questo ha varato due alternative: Cattelan potrebbe condurre lo show da casa, come ha fatto ad esempio Carlo Conti con tale e Quale Show. Oppure potrebbe essere sostituito momentaneamente. In ogni caso una cosa è certa: la seconda puntata dei live di X Factor andrà in onda.