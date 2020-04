Allergia o coronavirus? Tre segnali chiari per distinguerli

In piena pandemia di coronavirus, molte persone sono preoccupate che i loro sintomi di allergia siano in realtà un segno di COVID-19. Questa settimana, sia la temperatura che il numero di pollini sono destinati a salire, andando a creare i tradizionali disturbi per le persone allergiche.

Per aiutare a chiarire la confusione, Popular Science ha creato una tabella pratica, rivelando i tre segni chiave per distinguere COVID-19 dai sintomi di allergia.

Sintomi Coronavirus o allergia? Ecco come capire se hai il covid

Il grafico rivela che le allergie e COVID-19 tendono a condividere quattro sintomi chiave: tosse secca, perdita dell’olfatto, naso che cola e congestione.

Tuttavia, il grafico evidenzia anche tre segni chiave che soffri di allergia e non di coronavirus. Questi sono starnuti, prurito al naso e prurito agli occhi.

Nel contempo, se hai problemi gastrointestinali, febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto, dolori muscolari, mal di gola da affaticamento, potresti avere COVID-19.

In genere, i pazienti che soffrono di febbre da fieno avvertono sintomi come naso che cola o intasato, starnuti, dolori e lacrimazione, ma a volte anche tosse. Alcuni di questi problemi di presentazione, in particolare una tosse, possono anche essere sintomi di Covid-19.

Non è sorprendente, data la sovrapposizione tra alcuni sintomi dell’allergia e coronavirus lieve che le persone potrebbero essere preoccupat.