Amazon compra anche la Champions League: le migliori partire al colosso di Bazos

Amazon approda nel calcio. Il colosso di Jeff Bazos si è assicurato in Italia i diritti delle migliori partite del mercoledì di Champions League per tre stagioni a partire dal 2021/22 e visibili su Amazon Prime Video. Una notizia nell’aria da tempo e ufficializzata oggi attraverso un comunicato della nota piattaforma streaming.

“Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021-22 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa – spiega Amazon- e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione”.

Le partite trasmesse vedranno impegnata sempre una squadra italiana nella fase a gironi, e in caso di passaggio fino alle semifinali. Amazon ha acquistato inoltre i diritti della Supercoppa Uefa. Il calcio italiano diventa quindi sempre più digitale. Dopo DAZN, ecco Amazon. E in futuro resta apertissima l’ipotesi di una bagarre tra colossi Netflix e Apple per accaparrarsi i diritti per la trasmissione di eventi calcistici.