Amici Celebrities, il cast completo: tutti partecipanti. C’è anche Scianel di Gomorra

Amici di Maria de Filippi raddoppia con Amici Celebrities, il talent show in cui 11 celebrità si sfideranno a colpi di canti e balli per conquistare il favore dei giudici. Il programma partirà il prossimo martedì 24 settembre e metterà in mostra un impianto molto simile a quello di dell’Amici canonico.

I vip in gara si sfideranno quindi per alcuni mesi in diverse discipline fino a contendersi la vittoria finale che spetterà ad un solo concorrente. Non mancheranno quindi performance da applausi come anche prove sottotono. Il programma, fortemente voluto da Maria De Filippi, partirà tra poche settimane e ora è stato reso noto il cast completo.

Amici Celebrities, i vip partecipanti

I concorrenti sono stati svelati col tempo quattro alla volta nell’arco di alcune settimane. L’ultimo ‘poker’ di vip è stato reso noto poche ore fa. Saranno presenti Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova, l’attore Massimiliano Varrese, il rugbista Martin Castrogiovanni e Cristina Donadio, la Scianel della serie Gomorra, diventata celebre per l’interpretazione sublime di un personaggio spietato e vendicativo.

Di seguito il cast completo di Amici Celebrities:

Joe Bastianich

Filippo Bisciglia

Pamela Camassa

Martin Castrogiovanni

Raniero Monaco di Lapio

Emanuele Filiberto di Savoia

Cristina Donadio

Ciro Ferrara

Francesca Manzini

Laura Torrisi

Massimiliano Varrese