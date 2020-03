Andrea Montovoli: chi è e perché ha deciso di lasciare il Gf Vip

Andrea Montovoli è un personaggio televisivo e attore italiano, noto per aver partecipato a diversi reality show e fiction televisive.

Andrea Montovoli: chi è, età, altezza, peso, Instagram, fidanzata, figli del concorrente del GF Vip

Nato vicino Bologna nel 1985, è alto 184 cm per 73 kg. Ottiene il primo ruolo di rilievo nella miniserie televisiva Quo Vadis, Baby? di Gabriele Salvatores. È però a Ballando con le stelle che si fa conoscere, come concorrente, nel 2009: trampolino di lancio anche per la carriera di attore, visto che approda a produzioni di successo come l’Ispettore Coliandro, Notte Prima degli esami e Provaci ancora prof.

Nel 2015 è invece concorrente all’Isola dei Famosi e qualche anno più tardi a Pechino Express. Fa parte inoltre del cast dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha deciso di abbandonare anzitempo.

“Sono state settimane toste per me” ha ammesso. “Ma sono veramente contento di quest’opportunità. Del percorso che ho fatto. Ho affrontato quest’avventura proprio come la volevo affrontare. Scusami, non mi vengono le parole… sono emozionato”

Dopo diverse storie con donne dello spettacolo e dei reality, durante il Gf Vip ha lasciato intendere di avere una nuova fidanzata, anche se non si sa nulla a proposito della sua nuova fiamma.