Andreoni, “Herpes Zoster: con il nuovo vaccino proteggiamo anche anziani e immunodepressI”

(Adnkronos) – “Quella contro l’Herpes Zoster è una vaccinazione di cui sentivamo il bisogno, perché non avevamo un vaccino adatto per le persone che hanno più frequentemente e in modo più grave la malattia, cioè anziani e immunodepressi. Queste sono persone che hanno delle forme di Herpes Zoster molto gravi e per le quali questa vaccinazione è fortemente indicata”, osserva Massimo Andreoni, direttore scientifico Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit) in occasione del Congresso Siti di Padova.