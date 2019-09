La grande attesa sta per finire. Finalmente arriva la data nella quale dovrebbe essere rilasciatato in modo definitivo l’OS su smartphone Google per Android 10.

Quando, come e in che modalita´? E´presto detto. Ormai il telo del dubbio sta per essere tirato via e, davvero, manca pochissimo.

Android 10, ecco la data di rilascio dell’OS su smartphone Google. In arrivo domani?

Sembra che Android 10 sarà rilasciato ufficialmente per telefoni Pixel il 3 settembre 2019.

Google android 10 debutta sui telefoni, ma é chiaro, ci vorrà del tempo per tutti gli altri produttori Android per aggiornare i propri dispositivi.

A quanto pare giá nelle scorse ultime settimane due agenti dell’assistenza Google avevano confermato la voce: il prossimo importante aggiornamento del software verrà rilasciato sui dispositivi Pixel direttamente domani, 3 settembre.

L’aggiornamento arriverà sicuramente su tutti i dispositivi Pixel, inclusi Pixel 3 / 3XL, 3a / 3a XL.

Dunque l’originale Pixel e Pixel XL, rilasciati nel 2016, avranno Android 10. Sono solo pochi giorni da quando si é mandato in pensione il vecchio schema di denominazione di Android.

Sono state in totale 14 versioni Android a tema dessert. Si tratta di Android Cupcake, Donut, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo e Pie.

Tra le nuove funzionalità che miglioreranno Android ecco il supporto nativo per telefoni pieghevoli, 5G, sottotitoli live, risposta intelligente, azioni suggerite, oltre a funzioni di sicurezza e privacy migliorate. Altre caratteristiche che vale la pena menzionare sono gli aggiornamenti in background senza soluzione di continuità. Speriamo che il nuovo OS arrivi a breve.