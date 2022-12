Animali, Ferraro: “Giustizia per Jack, gettato in un cassonetto, poteva fare una fine terribile”

Animali, Ferraro: “Giustizia per Jack, gettato in un cassonetto, poteva fare una...

“La scorsa settimana è stato rinvenuto immerso nell’immondizia un meticcio simile a un maltese, si è salvato grazie all’intervento di una signora che ha sentito i guaiti del cagnolino e si è accertata della loro provenienza, capendo che venivano dal cassonetto. Un episodio di una violenza e crudeltà inconcepibili. – dichiara il Consigliere della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro – Il cagnolino è stato poi preso in consegna dal canile di Muratella, dove si trova tuttora, è in possesso del microchip e ha sette anni, compiuti proprio il giorno del suo ritrovamento.

Siamo davanti a vero atto di inciviltà, un episodio che non solo è abominevole per la fine atroce che rischiava di subire il cane, ma che è sintomo di profonda tendenza alla violenza nei confronti del prossimo.

Seguirò in prima persona la vicenda sperando di rintracciare al più presto i responsabili, invito le forze dell’ordine a fare luce sull’accaduto e chiederò che l’Amministrazione si costituisca parte civile. – conclude Ferraro – Non possiamo permettere di farla fare franca a chi procura del male a delle vittime innocenti, senza l’intervento della signora il cagnolino avrebbe rischiato una fine terribile, era infatti legato per le zampe posteriori a delle pesanti buste di immondizia.

La crudeltà non ha davvero limiti, tali episodi non possono più accadere, sono indegni in una società civile e in una capitale europea come Roma è”.

