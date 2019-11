Anna Tatangelo e Dolcenera è sfida a pesci in faccia: oggi 5 Novembre a Le Iene in prima serata su Italia Uno

Anna Tatangelo e Dolcenera è sfida a pesci in faccia: oggi 5...

Tra Anna Tatangelo e Dolcenera è sfida a pesci in faccia. Corti e Onnis, nel servizio in onda questa sera a Le Iene su Italia1, provano a mettere fine alle contestazioni tra Dolcenera e Anna Tatangelo, ai ferri corti per la vittoria nella categoria donne al Festival di Sanremo 2006. Arriverà la pace tra le due?

Corti e Onnis, nel servizio in onda oggi martedì a Le Iene su Italia1 dalle 21.15, provano a riuscire nella impresa. E le due signore della musica italiana Anna Tatangelo e Dolcenera, si sfideranno a suon di… pesce.

“Non si può mettere insieme il pesce col caviale…”Così ha detto qualche giorno fa in tv Dolcenera, commentando il secondo posto al Festival di Sanremo 2006, nella categoria donne, gara vinta dalla “rivale” Anna Tatangelo.

E la Tatangelo ha reagito: “Il pesce piace a tutti e il caviale fa schifo a un sacco di gente”.

Riusciranno Stefano Corti e Alessandro Onnis nell’impresa di conciliare il pesce con il caviale? Lo si saprà nel corso del servizio de Le Iene martedì su Italia1 dalle 21.15.